No Exit! May bei Staatsbesuch im Auto eingesperrt

Theresa May hat es aktuell wirklich nicht leicht. Nachdem Großbritanniens Premierministerin eine für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Deal im britischen Unterhaus absagte, passierte ihr nun ein peinliches Missgeschick: Beim Staatsbesuch bei Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel wurde May in ihrem eigenen Wagen eingesperrt. Im Netz sorgte der kleine Zwischenfall für Erheiterung.