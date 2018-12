Spannungen in Katalonien nehmen wieder zu

Im Vorfeld eines Prozesses gegen 18 Separatistenführer nehmen die Spannungen in Katalonien wieder zu. Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sanchez kündigte an, notfalls die spanische Polizei in Katalonien zum Einsatz zu bringen, sollte die separatistische Regionalregierung von Quim Torra weiterhin untätig den Protesten separatistischer Gruppen zuschauen.