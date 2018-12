Milo Moiré: „Nippellose Brust ist Verstümmelung“

Die Motive sollen Monat für Monat dazu verführen, im neuen Jahr den eigenen Freigeist zu leben. Die Aufnahmen entstanden in Südafrika, auf den Kanaren und in Deutschland. Der Kalender ist auf 1000 Stück weltweit limitiert. Jedes Exemplar ist von Milo Moiré persönlich handsigniert (Preis 29,90 € zzgl. Versand) via Amazon.