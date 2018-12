Mit einem Löffel zum Wunschgewicht

Die Fettsäuren im Kokosnussöl haben nicht nur die Besonderheit, sich nicht wie andere im Körper anzusammeln, sondern kurbeln auch den Stoffwechsel an. Ihre Fettverbrennung wird erhöht, was wiederum beim Abnehmen hilft. Kokosnussöl ist Geschmackssache - denn natürlich hat es im Vergleich zu Oliven- oder Rapsöl eine leichte Süße. Wenn Sie es daher nicht gegen Ihr normales Pflanzenöl beim Kochen tauschen möchten, können Sie es auch in den Smoothie, Haferbrei und sogar in die Kaffeesahne mischen.