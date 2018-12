„A New Universe“: Hilfe, ich bin Spider-Man!

Spider-Man gehört zu den größten Helden des Marvel-Universums. Der Spinnenmann mit dem rot-blauen Outfit wurde in den 1960er-Jahren von den legendären Comicschöpfern Stan Lee und Steve Ditko erfunden und feierte seitdem auch große Erfolge im Fernsehen und Kino. Nun kommt mit „Spider-Man: A New Universe“ (14. Dezember) ein Animationsfilm mit dem gelenkigen Superhelden in die Kinos.