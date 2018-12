Neuseeland bittet Eltern des Opfers um Verzeihung

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters (26) wandte sich die Regierungschefin Jacinda Ardern am Montag an die Familie der ermordeten Grace Millane. Die Politikerin sagte, sie sei „verletzt und beschämt, dass dies in unserem Land passiert ist“. An die Adresse der Familie richtete Ardern folgende Worte: „Im Namen Neuseelands will ich mich entschuldigen: Ihre Tochter hätte hier sicher sein sollen. Sie war es nicht. Das tut mir leid.“