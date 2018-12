Der Trailer zum „Avengers“-Finale ist endlich da!

Iron Man treibt allein im Weltall

Nicht so die Superhelden der Erde, die zunächst einmal mit der Auslöschung der halben Weltbevölkerung klarkommen müssen. Während sich Captain America, Scarlet Witch (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) und Co. neu formieren müssen, treibt Iron Man in einem Raumschiff allein durchs Weltall. Er war am Ende von „Infinity War“ auf Thanos‘ Heimatplaneten gestrandet.