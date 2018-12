Ex-US-Präsident George H.W. Bush in Texas begraben

„Er hatte den Mut eines Kriegers und Friedensstifters“

„Er hatte den Mut eines Kriegers“, sagte der 88-jährige Baker, der Bush als Außenminister gedient hatte, in seiner Rede. „Aber wenn es Zeit zur Vorsicht war, hatte er immer den noch größeren Mut eines Friedensstifters.“ Während seiner Rede musste Baker immer wieder gegen Tränen ankämpfen. An dem Begräbnisgottesdienst in der St.-Martin-Kirche in Houston nahmen Familienangehörige und enge Bekannte des Verstorbenen teil. Die Beisetzung fand dann im kleinen Kreis statt.