Waffendieb ist für Polizei „ein dummer Bub“

Der 17-Jährige hatte - wie berichtet - seit September gemeinsam mit seiner Oma (53) auf fünf Dienststellen geputzt. Bereits einen Monat nach dem Lehrantritt als Reinigungstechniker machte der Türke am 8. Oktober erstmals lange Finger. Er nutzte die Phase bei der Dienstübergabe um 7 Uhr früh, um unbemerkt in den Waffenraum der Polizeiinspektion Sattledt zu gelangen und dort eine Glock 17 zu stehlen, die er in seiner Kleidung verborgen hinausschmuggelte.