Kommt generelles Rauchverbot in Lokalen doch?

Die 16-jährige Schülerin aus Wien widmet ihren Kampf gegen das Rauchen der Oma: „Ich möchte einfach nicht in meiner Gesundheit gefährdet sein, wenn ich in ein Lokal gehe, in dem auch geraucht werden darf.“ Sie ist damit nicht allein: Die Wiener Landesregierung ortet Ungleichheiten innerhalb des Tabak-Nichtraucherschutzgesetzes. Eine Gastronomin will endlich Rechtssicherheit haben - sie verzichtete in Hinblick auf die geplante Einführung des Rauchverbots auf die räumliche Trennung in ihrem Lokal und hätte nun Wettbewerbsnachteile. Die Regierung, sind sich alle einig, hätte somit den Vertrauensschutz verletzt.