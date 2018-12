Vermisstes Mädchen tot in Flüchtlingsheim gefunden

Kleider und Handtasche der 17-Jährigen lagen an einem See

Am Samstag startete trotzdem eine große Suchaktion bei der Stadt Sankt Augustin nahe Bonn. Spaziergänger hatten am Nachmittag die Kleider und die Handtasche des Mädchens beim Sieglarer See gesehen. 150 Polizisten und 120 Feuerwehrleute suchten daraufhin nach dem Mädchen. Zehn Taucher waren im See im Einsatz. Auch mit einer Drohne samt Wärmebildkamera sowie einem Hubschrauber der Bundespolizei wurde gesucht. Das Technische Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus, auch Rettungshunde wurden eingesetzt.