Löwe „Red“ kämpft gegen Rudel Hyänen ums Überleben

„Dynastien“ ist die neueste Produktion aus der Dokumentarreihe „BBC Earth“ des bekannten Tierfilmers Sir David Attenborough. Die Serie genießt nicht nur in Großbritannien Kultstatus unter den Fans von Tierdokus. „Dynastien“ befasst sich mit fünf der bekanntesten und am stärksten gefährdeten Tierarten der Welt (siehe Video unten) und sorgt in Großbritannien für begeisterte Reaktionen.