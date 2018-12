Neuer Kommandant für PI Bad Eisenkappel

Ein Kommandant mit viel Erfahrung

Durchschlag ist seit 1991 Polizist und bringt viel Erfahrung mit: Bevor es dem gelernten Einzelhandelskaufmann zur Polizei beziehungsweise im Jahr 1991 zur Gendarmerie verschlug, hatte er noch als Unteroffizier Dienst beim Landwehrstammregiment 71, dem heutigen Stabsbataillon 7, in der Klagenfurter Windisch-Kaserne versehen: „Kurz vor dem Ende meiner Dienstzeit erlebte ich die Jugoslawien-Krise noch als Soldat an der Grenze in Südkärnten.“