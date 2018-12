Studentin färbt sich Haare und stirbt danach fast

„Kopf wie eine Glühbirne“

Zunächst juckte nur ihre Kopfhaut, dann schwoll Estelles Gesicht langsam an. In einer Apotheke besorgte sie sich deshalb eine Creme und Allergiemittel. Am nächsten Morgen dann der Schock, als sie in den Spiegel blickte: „Ich hatte einen Kopf wie eine Glühbirne!“