Die eisigste Nacht dieses Herbstes steht uns bevor

Kälterekord aus dem Jahr 1975

Doch wo muss man am kräftigsten bibbern? Laut Ubimet befindet sich der vorläufige „Kälte-Pol“ in der kommenden Nacht im Mühl- sowie Waldviertel, in Alpentälern Salzburgs und der Steiermark sowie in Oberkärnten. Temperaturen um minus zehn bis minus 15 Grad werden keine Seltenheit sein. Noch etwas frostiger könnte es im Salzburger Lungau und im Aichfeld werden. Der bisherige Kälterekord dieses Herbstes - in Galtür wurden minus zwölf Grad gemessen - wackelt somit also. Auf Rekordkurs befinden wir uns damit allerdings noch lange nicht: Der absolute Frostrekord stammt noch aus dem Jahr 1975, unwirtliche minus 27 Grad wurden damals in St. Jakob im Defereggental in Osttirol gemessen.