Das steckt hinter Lewis Hamiltons Strip-Einlage

Im Fußball sind wir schon daran gewöhnt, in der Formel 1 hingegen ist dieser Gebrauch immer noch eine Ausnahme: die Rede ist vom Ausziehen des Trikots. Bis zum Sonntag gab es noch keinen Fahrer, der so etwas am Podium machte. Dann kam Lewis Hamilton: Er gewann in Abu-Dhabi und goss dann den Champagner (oder in diesem Fall: Soda) mit nacktem Oberkörper auf die Gegner. Jetzt weiß man auch, warum Hamilton sein feuerfestes Trikot auszog.