Polizei kann Leiche von US-Missionar nicht bergen

Chau wollte das Inselvolk bei seinem Besuch am 17. November offenbar zum Christentum bekehren. Nach indischen Behördenangaben hatte er Fischer bestochen, um ihn in die Nähe der Insel zu bringen, und war dann per Kajak an Land gefahren. Daraufhin wurde der Missionar laut den Fischern von den Ureinwohnern mit Pfeilen getötet, seine Leiche sei am Strand vergraben worden.