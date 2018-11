Von Ureinwohnern getötet: Der letzte Brief

Pfeil traf die Bibel in der Hand des Missionars

„Ich bin von einem Ureinwohner angegriffen worden. Von einem Kind im Alter von etwa zehn Jahren, vielleicht war es auch ein Teenager, im Vergleich zu jenen, die aussahen wie Erwachsene.“ Danach habe das Kind einen Pfeil in seine Richtung geschossen, dieser landete, „direkt in meiner Bibel, die ich in der Hand hielt“. In seinen Notizen richtete er sich auch an Gott: „Wenn du willst, dass ich angeschossen oder getötet werde, dann soll es so sein. Ich denke aber, ich könnte lebend nützlicher sein.“