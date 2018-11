US-Regierung präsentiert dramatische Klimaprognose

Autoren überrascht von vorzeitiger Veröffentlichung

Der Bericht hätte eigentlich erst im Dezember am UN-Klimagipfel in Polen präsentiert werden sollen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Samstag. Selbst die Forscher, die das Papier geschrieben haben, wurden Anfang der Woche von der Nachricht der frühzeitigen Veröffentlichung überrascht. Zumal die darin dargelegten Erkenntnisse klar den Positionen der US-Regierung widersprechen, die im Klimawandel „natürliche Schwankungen“ sieht und nicht so recht an eine globale Erwärmung glauben will.