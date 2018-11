Neues Video zeigt Skripal-Attentäter am Bahnhof

Nervengift am Türgriff angebracht

Der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren am 4. März in Salisbury mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet worden. Beide wurden schwer verletzt und entkamen nur knapp dem Tod. Eines der neuen Überwachungsvideos zeigt die beiden Verdächtigen in der Nähe des Hauses der Skripals, kurz bevor das Nervengift nach Erkenntnissen der Ermittler am Türgriff angebracht wurde.