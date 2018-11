Tödlicher Buggy-Unfall: Diversion bei Prozess

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich am 4. Oktober des Vorjahres am Bahnhof Puch im Salzburger Hallein abgespielt hatte. Der Sog eines Zuges hatte am Bahnsteig einen Kinderwagen erfasst, das darin liegende ein Jahr alte Mädchen wurde herausgeschleudert und starb. Am Donnerstag wurde das Strafverfahren gegen die Mutter des Kindes vorläufig eingestellt.