Diebe stahlen Rentnerin (80) Geldbörse aus Tasche

Der Diebstahl fand am Mittwoch gegen 10.25 Uhr in einer Tiefgarage in Windischgarsten statt. Eine noch unbekannte Frau, die von einem Mann begleitet wurde, sprach die 80-Jährige an. Dabei wiederholte sie immer wieder die Worte „Baby und Krankenhaus“. Davon abgelenkt, bemerkte die betagte Dame nicht, dass ihr gleichzeitig die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wird.

Das Pärchen verließ den Tatort dann in einem silbergrauen Pkw, der eventuell von einem dritten Täter gelenkt worden sein könnte.