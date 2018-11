Riesige Termiten-Stadt in Brasilien entdeckt

Hügel sind bis fast 4000 Jahre alt

Die Wissenschaftler hatten Proben aus dem Inneren von elf Hügeln genommen. Diese sind demnach rund 700 bis 3800 Jahre alt - und damit so alt wie die ältesten bekannten Termitenhügel in Afrika. „Das Besondere ist, dass die Hügel extrem alt sind - bis zu 4000 Jahre, fast wie die Pyramiden (in Ägypten)“, sagte Roy Funch von der staatlichen Universität im brasilianischen Feira de Santana.