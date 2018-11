Was Hilft wirklich dagegen?

Was also hilft wirklich bei PMS?

Das Prämenstruelle Syndrom gänzlich zu verhindern, ist in vielen Fällen nur durch die Einnahme der Antibabypille möglich. Allerdings ist das aufgrund der zahlreichen Nebenwirkungen nicht unbedingt zu empfehlen. Doch keine Sorge: Obwohl das PMS in vielen Fällen nicht vermieden werden kann, so gibt es doch Linderung. Je nachdem, welche Beschwerden auftreten, kommen dafür natürlich unterschiedliche Methoden zum Einsatz. So soll beispielsweise die Einnahme von Vitamin D bei PMS die Symptome abschwächen und den Allgemeinzustand merklich verbessern - sowohl auf der physischen als auch der psychischen Ebene. Demnach klagten in einer Studie mit über 3.000 Teilnehmerinnen jene Frauen weniger über PMS und PMDS, welche einen hohen Spiegel an Vitamin D sowie Kalzium im Blut hatten. Auch Kalzium gehört also dringend auf den Ernährungsplan, beispielsweise in Form von Käse, Sesam, Mandeln, Spinat oder Milch. Wer außerdem zu pflanzlichen Heilmitteln greifen möchte, für den sollen Johanniskraut, Mönchspfeffer und Safran während des PMS eine wohltuende Wirkung haben. Bei Bauchschmerzen hilft oft leichte Bewegung, ebenso wie sanfte Massagen oder etwas Wärme.