Streit um Flüchtlingsgelder: EU-Budget geplatzt

Gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Rat und Parlament

Auch die Schaffung eines „Schattenbudgets“, aus dem Ausgabensteigerungen finanziert werden könnten, wurde wegen der zu kurzen Zeit einer Analyse der Auswirkungen am Montag abgelehnt. „Das Europäische Parlament wollte mit der Verwendung nicht abgerufener Budgetmittel einen Präzedenzfall schaffen. Dieser Vorschlag wurde erst vor einer Woche seitens der Europäischen Kommission ins Spiel gebracht und klarerweise ist es dem Rat unmöglich, die Konsequenzen eines solchen Präzedenzfalls binnen so kurzer Zeit abzuschätzen. Der Rat kann solche Ungewissheiten für die europäischen Steuerzahler nicht in Kauf nehmen“, so Löger.