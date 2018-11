7-fach-Jackpot-Wahnsinn! 14 Millionen Euro im Topf

Die Aussicht auf den Lotto-Sechsfach-Jackpot hat am Sonntagabend die Pulsschläge ordentlich in die Höhe getrieben. Es gab 12,3 Millionen Tipps - doch der richtige mit der Kombination 2, 4, 9, 14, 41 und 44 war nicht dabei. Nun gibt es erstmals in der 32-jährigen Lotto-Geschichte einen Siebenfach-Jackpot!