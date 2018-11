Starke Deutsche lassen Russland keine Chance

Gelungene Generalprobe

Für die Deutschen war es eine gelungene Generalprobe im Hinblick auf das Nations-League-Duell mit der Niederlande am Montag (20.45 Uhr) in Gelsenkirchen. Für die DFB-Auswahl hat dabei nur noch eine Chance auf den Klassenerhalt wenn die „Oranjes“ am Freitag in Rotterdam nicht gegen Leader und Weltmeister Frankreich gewinnen. Bei einem niederländischen Erfolg wäre der Abstieg der DFB-Auswahl in die Liga B, in der aktuell auch Österreich vertreten ist, schon vorzeitig besiegelt.