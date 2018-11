Löwenbaby bei Autokontrolle in Luxusauto entdeckt

Die illegale Haltung von Löwen ist in Frankreich leider kein Einzelfall: Erst Ende Oktober hatte der Zoll in einer Autowerkstatt in Marseille ein Jungtier entdeckt, das dort in einem Käfig gehalten wurde. Ein paar Tage zuvor flog ein ähnlicher Fall in einer Wohnung bei Paris auf. Ein eineinhalb Monate altes Weibchen wurde in einem Kinderbett in der Gemeinde Valenton aufgefunden. Der 30 Jahre alte Halter des Wildtiers wollte das Löwenbaby offenbar verkaufen.