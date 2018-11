FIA beinhart! „Mad Max“ muss Sozialstunden leisten

Man gab sich die Hand

Sowohl Ocon als auch Verstappen wurden später am Abend wegen des Vorfalls in der FIA-Garage zu den Stewards gerufen. Die beiden Piloten gaben sich nach der Besprechung die Hand. Ocon war nach dem Vorfall ziemlich geschockt: „“Das war ein rohes und amateurhaftes Verhalten von ihm. Die FIA-Mitarbeiter mussten ihn stoppen, sonst hätte er mich geschlagen. Als Profi darfst du dich nicht so benehmen. Ich bin sehr traurig über sein Verhalten. Wir sind Sporter, viele Kinder schauen uns im Fernseher zu. Diese Aufnahmen werden sich schnell verbreiten und mich freut das überhaupt nicht.