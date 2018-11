Karate-WM-Bronze: Härtester Coup der „Stahl-Lady“

Auch im Ballett versucht

„Weil’s ein eindeutiger Sieg war und nicht wie in Linz einer nach Kampfrichter-Entscheid“, so die 26-Jährige, „und weil die Wertigkeit der WM in Hinblick auf Olympia für alle riesig war“, sagt Bettina. Für die das einst von ihrer Mutter vorgeschlagene Ballett nix war - und die nun wichtige Punkte für die Olympia-Quali holte! Die Studentin für Soziale Arbeit, die später beruflich Menschen in schweren Lebenslagen helfen will, bremst aber die Euphorie: „Bis 2020 ist es noch weit.“