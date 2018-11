Grünes Licht für Fusion von Karstadt und Kaufhof

Laut Mundt hätten Karstadt und Kaufhof nicht nur viele Konkurrenten im stationären Geschäft, auch der Online-Handel sorge für zusätzlichen Wettbewerbsdruck. Unter dem Dach der neuen Holding werden aber nicht nur die deutschen Kaufhof- und Karstadt-Filialen vereint, sondern auch die Karstadt-Sporthäuser, die europäischen Filialen der Outlet-Kette Saks Off 5th, die Galeria-Inno-Kaufhäuser in Belgien, die erst kürzlich gegründeten Hudson‘s-Bay-Warenhäuser in den Niederlanden sowie eine Reihe von Internetanbietern.