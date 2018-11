Kult: Backstreet Boys endlich wieder in Wien

Die Backstreet Boys kündigten jetzt mit der „DNA World Tour“ ihre größte Arenatour seit 18 Jahren an. Innerhalb von drei Monaten treten sie in Europa und Nordamerika auf, darunter auch am 28. Mai in der Wiener Stadthalle. Das neue Album der Backstreet Boys, „DNA“, wird am 25. Jänner veröffentlicht und kann ab sofort unter https://backstreet-boys-uk.myshopify.com vorbestellt werden. Es beinhaltet Kompositionen von Lauv (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNC) und Mike Sabbath (J Balvin). Heute erschien zur großen Begeisterung ihrer Fans zudem ihre von Ryan Tedder und Shawn Mendes geschriebene Single „Chances“.