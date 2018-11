Paukenschlag! Bayern-Boss Hoeneß kündigt Abgang an

Uli Hoeneß hat seinen Abschied aus dem Amt des Präsidenten beim deutschen Fußball-Meister Bayern München angekündigt. „Ich mache diesen Job noch zwei, drei Jahre und will meinem Nachfolger eine volle Kasse übergeben. Dann können sie mit dem Geld machen, was sie wollen“, sagte der 66-Jährige am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Dresden. (Im Video oben sehen Sie seinen jetzt schon legendären Auftritt bei Bayerns Wut-Pressekonferenz!)