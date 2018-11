Niederländer will sein Alter um 20 Jahre senken

„Sie können Ihren Namen ändern. Sie können Ihr Geschlecht ändern. Warum nicht Ihr Alter?“, argumentiert Ratelband gegenüber der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“. Weil er es wirklich ernst meint, hat er in seiner Heimat sogar Klage eingereicht, um sein offizielles Alter zu senken. Ein Gericht in Arnheim wird den Fall voraussichtlich innerhalb der kommenden vier Wochen entscheiden. Zuvor hatten es örtliche Behörden den Berichten zufolge abgelehnt, sein Alter in offiziellen Dokumenten zu ändern.