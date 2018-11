Leser: „Das einzig Falsche ist, nicht zu helfen!“

Erste Hilfe und Zivilcourage sind in diesen Tagen viel diskutierte Themen. Bewahren Ersthelfer in überraschenden Situationen einen kühlen Kopf? Verständigen zufällige Beobachter einer Notsituation zeitgerecht Rettung, Polizei und Co.? Wie sieht es mit Rechten und Pflichten aus, auch im moralischen Bereich? Die Vorfälle rund um das Wiener Spital zeigen unseren Lesern auf, wie oft und wie schwierig es ist, richtig zu helfen. Uns haben in den vergangenen Tagen nicht nur viele Nachrichten über Menschen erreicht, die die Erste Hilfe über jedes Gesetz stellen, sondern auch über die Wichtigkeit von lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Hier eine Zusammenfassung.