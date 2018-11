Freispruch in Tulln-Prozess: 6300 € Entschädigung

Der Prozess hatte im März für großes Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt: Ein Afghane und ein Somalier mussten sich wegen des Vorwurfs der mehrfachen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in Tulln verantworten. Sie wurden im Zweifel freigesprochen. Die Urteile wurden danach heiß diskutiert und ließen die Wogen hochgehen. Nun hat der Afghane, der im Sommer in seine Heimat abgeschoben wurde, eine Entschädigungszahlung erhalten - in der Höhe von mehr als 6300 Euro.