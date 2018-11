Iran-Sanktionen: Trump verschont acht Staaten

„Beispielloser finanzieller Druck“ auf den Iran

Finanzminister Steven Mnuchin gab am Montag den umfassenden Strafenkatalog bekannt. Im Zentrum steht die Ölförderung des Iran, die rund ein Drittel der Staatseinnahmen ausmacht. Mnuchin sagte, mit den Sanktionen werde ein „beispielloser finanzieller Druck“ auf das iranische Regime aufgebaut. Die Islamische Republik werde so lange finanzieller Isolation und wirtschaftlicher Stagnation ausgesetzt sein, bis die Führung in Teheran ihr destabilisierendes Verhalten in der Region aufgebe.