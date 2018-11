95 Mann der Feuerwehren verhinderten Waldbrand

Gleich mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk mussten am Samstag kurz nach 18.30 Uhr zu einem Nebengebäudebrand in Möchling bei Gallizien ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Innere des Gebäudes bereits in Flammen. Trotzdem konnte das Objekt teilweise gerettet werden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.