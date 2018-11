Thiem: „Semifinale bei 1000er etwas Besonderes“

Sehr erleichtert und erfreut wirkte Dominic Thiem nach seinem insgesamt vierten Semifinaleinzug auf Pariser Boden (zuvor dreimal in Roland Garros). „Jack hat richtig viel Druck auf mich ausgeübt“, blies Thiem durch. Und die Anspannung vor dem erstmaligen Halbfinale in Paris-Bercy war auch da. „Ein Semifinale bei einem 1000er ist etwas Besonderes für mich, vor allem da in Paris.“