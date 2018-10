Naomi Watts: Star des „Game of Thrones“-Prequels

Naomi Watts (50) stößt zu der weitläufigen Fantasy-Welt von „Game of Thrones“ hinzu: Die britisch-australische Schauspielerin („King Kong“, „21 Gramm“) soll die Hauptrolle in dem geplanten Pilotfilm für eine noch titellose Ableger-Serie übernehmen, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichteten.