Fünf Stunden ohne Tor - Schalke ist „Schaurig 04“

„Letzte Saison noch Vizemeister, jetzt spielen sie nur noch Kleister!“ Typisch „Bild“-Zeitung, die Schalke 04 in Schaurig 04 umtaufte. Seit fünf Stunden warten Burgstaller und Co. auf ein Tor. Am Mittwoch gastiert Schalke in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Köln. Bayern München gewann bei Viertligist Rödinghausen nur 2:1.