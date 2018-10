Kurz: „Jüdisches Leben muss gesichert sein“

Deutsch: „Haben in Kurz einen Partner, der die Situation versteht“

Laut Deutsch habe sich die Situation in Österreich in den vergangenen zwei Jahren zwar nicht verschärft, wohl aber habe sich der Antisemitismus verbreitet. „Zuerst kommt das Wort, dann folgen Taten, wie zuletzt auch beim Anschlag in den USA. Wir haben in Kanzler Kurz einen Partner, der das versteht und die jüdische Gemeinde auch sicherheitsmäßig unterstützt“, so Deutsch. Er hoffe, dass in Österreich auch in Zukunft nichts passiert, aber die Situation allgemein in Europa und weltweit sei besorgniserregend.