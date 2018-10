Leicester-Boss bei Hubschrauber-Absturz getötet!

Man hatte es befürchten müssen und nun ist es fix: Leicester Citys Klubboss Vichai Srivaddhanaprabha ist beim Hubschrauber-Absturz im Bereich des Heim-Stadions der „Foxes“ tödlich verunglückt! Insgesamt seien bei dem Absturz am Samstagabend fünf Menschen ums Leben gekommen, teilte der Arbeitgeber von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs am Sonntagabend per Twitter und Facebook mit. „Mit tiefem Bedauern und einem kollektiven gebrochenen Herzen müssen wir mitteilen, dass unser Präsident, Vichai Srivaddhanaprabha, zu denen gehört, die ihre Leben am Samstagabend auf tragische Art verloren“, hieß es in der Mitteilung. „Keiner der fünf Menschen an Bord hat überlebt.“