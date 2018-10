Radwege: 11,7 Mio. € investiert, Erfolg bleibt aus

Rekordausgaben von 11,7 Millionen Euro wurden 2017 in Wien in den Bau neuer Radwege investiert. Das geht jetzt aus einer Anfragebeantwortung des grünen Verkehrsressorts an die ÖVP hervor. Doch der Anteil der Radfahrer, er will einfach nicht steigen. Allen Investitionen zum Trotz stagniert er bei nur sieben Prozent.