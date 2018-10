Anderson holt in Wien seinen ersten ATP-500-Titel!

Der Riesen-Aufschläger hatte sich zuvor vor 7300 Zuschauern in der Wiener Stadthalle in 1:55 Stunden gegen den Asiaten durchgesetzt, der u.a. im Viertelfinale Thiem ausgeschaltet hatte. Für Nishikori war es im neunten Finale en suite die neunte Niederlage, er wartet damit weiter seit Memphis 2016 auf seinen zwölften Titel. Anderson sicherte sich hingegen den Siegerscheck in Höhe von 473.865 Euro brutto und „half“ damit auch Thiem, der Nishikori im Viertelfinale unterlegen war. Denn Nishikori schreibt so im „Race to London“ 200 Punkte weniger an als mit einem Wien-Titel. „Ich spiele das beste Tennis meiner Karriere, versuche mich weiter zu verbessern. Wenn ich gesund bleibe, dann habe ich noch viele Ziele, die ich erreichen möchte“, sagte Anderson, dessen Karriere mit 32 offenbar erst so richtig beginnt.