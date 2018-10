„Es gab damals keine Rollen für kämpfende Frauen“

Sie haben schon weibliche Hauptrollen gespielt, als weibliche Protagonisten in Hollywood noch nicht so ganz üblich waren.

Auch meine Rolle in „Halloween“ von 1978 war eine Vorreiterrolle. Es gab damals keine Rollen für Frauen, die kämpfen, sich widersetzen und als Siegerin hervorgehen. Heute sitzt ein Bill Cosby im Gefängnis. Er hat Frauen unter Drogen gesetzt, sie vergewaltigt. Mir kann keiner sagen, dass das niemand gewusst hat. Diese Frauen wollten schon lange gehört werden. Was sich in einem Jahr der #MeToo-Bewegung getan hat, ist wichtig und gut.