AKH-Ärzte sind auf kranke Prinzessin vorbereitet

Wiener Ärzte stehen für Kronprinzessin bereit

Und Mette-Marit, die Ehefrau von Norwegens Kronprinz Haakon, leidet an einer unheilbaren sogenannten Lungenfibrose. Dabei greift das Immunsystem des Körpers das eigene Gewebe an. Entzündungen bzw. Vernarbungen des Lungengewebes führen zu Husten, Atemnot und Sauerstoffmangel. Medikamente könnten nur den Verlauf der seltenen Krankheit bremsen. Das Königshaus will nun ausländische Spezialisten zu Rate ziehen - das Wiener AKH steht bereit!