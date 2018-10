Krebsforscher aus Berlin stärkt Medizin-Fakultät

Warum denn Linz, Herr Professor Schmitt?

„Weil mich nach 17 Jahren Charité die Aufgabe reizt, gerade an einem kleineren, neuen Standort am Aufbau aktiv und kreativ teilzuhaben. Das findet man nicht so ohne Weiteres, dass man an einen Uni-Standort kommt, wo die Rahmenbedingungen noch so frei sind. Hier kann man Besonderes schaffen.“