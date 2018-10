Paketbomben-Terror in USA: Verdächtiger verhaftet

Pakete an Obama, Clinton und De Niro

Seit Montag waren insgesamt zwölf der potenziell gefährlichen Sendungen an Kritiker von Präsident Donald Trump aufgetaucht. Erst am Freitag war ein weiteres verdächtiges Paket in einem Postamt in New York abgefangen worden, das an den ehemaligen US-Geheimdienstchef James Clapper adressiert war. Am Donnerstag entdeckten Ermittler Sendungen an Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro, beide hatten Trump in der Vergangenheit scharf kritisiert. Die Pakete glichen denen, die an den früheren Präsidenten Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und andere verschickt wurden.