Paketbomben-Terror: Die Spur führt nach Florida

Nach dem Versand mehrerer Paketbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von Präsident Donald Trump in den USA läuft die Fahndung nach dem Absender auf Hochtouren. Ermittler entdeckten zuletzt Sendungen an Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro, beide hatten Trump in der Vergangenheit scharf kritisiert. Es kam zur Durchsuchung eines Postzentrums in Florida. Die Baupläne für die Bomben dürften aus dem Internet stammen, tönt es aus Ermittlerkreisen.